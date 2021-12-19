Как жителям ДНР сдать анализ на антитела и получить QR-код на портале Госуслуг России

Для получения QR-кода нужно сначала сдать анализ на наличие антител Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Начало недели порадовало жителей республик Донбасса хорошей новостью по поводу QR-кодов, без которых на территории России проблематично посещать общественные места. Татьяна Голикова - вице-премьер, курирующий здравоохранение России, на встрече с депутатами партии «Единая Россия» рассказала, что у жителей ДНР и ЛНР, имеющих российское гражданство, появится возможность сдать анализ на антитела и получить QR-код.

Впрочем, есть одно «но». Сдать анализы надо на территории РФ. А это немалые затраты и «приключения» в виде многочасового стояния на границе. Возможно, со временем в республиках появятся сертифицированные лаборатории. А пока если вы собрались в Россию по какому-то другому вопросу, то попутно можно воспользоваться предоставленной возможностью.

Депутат Народного Совета ДНР Анастасия Селиванова рассказала на своей странице в соцсети, что для беспрепятственного посещения различных учреждений на территории РФ, иногда нужно предъявить один из трех документов:

- QR-код о вакцинации из личного кабинета на Госуслугах;

- справку или сертификат о перенесенном COVID-19 (Госуслуги);

- результат ПЦР-теста, которому не более двух суток (Госуслуги) – до 8 декабря было трое суток.

Эти документы в электронном виде автоматически присылаются в личный кабинет на Госуслугах.

- И вот тут начинается интересное, - отмечает Селиванова. - Как быть с людьми, которые переболели коронавирусом неофициально? Например, бессимптомно или не обращались к врачу.

Депутат поясняет, что объединяет всех переболевших одно: наличие антител к коронавирусу. Теперь «неофициально переболевшие» смогут получить QR-код о перенесенном заболевании с определенным сроком действия.

На год. Если на Госуслугах у человека есть положительный результат ПЦР-теста, он может сдать анализ на наличие антител. При этом неважно их количество, главное результат: обнаружены или нет. Если антитела есть - то выдадут QR-код на год.

На полгода. Если положительного теста ПЦР на Госуслугах нет, а тест на антитела покажет их наличие (да или нет), то выдадут QR-код на полгода.

Жители ДНР, при наличии подтвержденной учетной записи на Госуслугах, смогут на территории России сдать тест на антитела. Результаты теста лаборатория автоматически направит в личный кабинет на Госуслугах. В случае обнаружения антител, граждане РФ из ДНР получат QR-код в личном кабинете сроком действия полгода.

Анастасия Селиванова обращает внимание, что QR-код о вакцинации в ДНР нельзя загрузить на портал Госуслуг!

- Несмотря на отсутствие официального подтверждения от Роспотребнадзора и Минздрава РФ, мой личный опыт и опыт моих подписчиков показывает, что QR-коды о вакцинации из ДНР пока принимают в России, - отмечает депутат.

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