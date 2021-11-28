У многих жителей Донбасса оказалась неполноценной даже подтвержденная регистрация на Госуслугах России

Для перевода «ограниченной» записи в «полноценную» нужно выехать в РФ и пройти личную идентификацию в любом МФЦ. Фото: Правительство РО

Депутат Народного Совета ДНР Анастасия Селиванова обратила внимание, что жители Донбасса, которые получили подтвержденную учетную запись на Госуслугах РФ, не могут получить помощь портала в решении многих вопросов. Парламентарий дала советы, как исправить ситуацию.

- Если заявление на получение учетной записи на Госуслугах вы подали на территории ДНР, подтвердили ее по электронной почте и рассчитываете, что в нужный момент сможете из дома подать заявку на обмен паспорта, получение загранпаспорта или первого паспорта РФ ребенку в 14 лет, то... сделать это у вас не получится. Даже если статус вашей учетной записи «подтвержденная» (то есть третья – высшая ступень. - Авт.), - написала на своей странице в соцсети Анастасия Селиванова.

Она предложила разделить такие записи на два типа: «полноценная» - с неограниченными возможностями, и «ограниченная» - с ограниченным функционалом на портале Госуслуг.

Депутат рассказала, чем отличаются эти два типа подтвержденных учетных записей, и что делать в сложившейся ситуации.

ТОЛЬКО ЛИЧНАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ

Для получения «полноценной» подтвержденной учетной записи нужно пройти личную идентификацию в Российской Федерации. Она осуществляется двумя способами:

- Онлайн - через приложение российского банка. Пройти идентификацию можно, если у вас есть карта российского банка, оформленная на паспорт РФ.

- Офлайн. В ходе личного посещения многофункционального центра (МФЦ) РФ при предъявлении паспорта РФ и страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС).

- В частности, владелец паспорта РФ подал на территории ДНР заявление на Госуслуги. После подтверждения на email лично приехал в МФЦ РФ и прикрепил российский номер телефона к учетной записи. Такая «полноценная» подтвержденная учетная запись позволяет подавать заявления на получение Госуслуг без ограничений, - отметила Селиванова.

Например, позволяет не ездить в РФ дважды при обмене паспорта РФ в 20 и 45 лет. Можно подать заявление на обмен паспорта через Госуслуги, а в назначенный день привезти оригиналы документов и получить паспорт РФ в течение часа. В противном случае придется ездить в РФ дважды (подавать документы и забирать паспорт).

ПОЧЕМУ ПОЛУЧИЛАСЬ «ОГРАНИЧЕННАЯ» ЗАПИСЬ

У большинства же граждан РФ, живущих в ДНР, «ограниченная» подтвержденная учетная запись на Госуслугах. В каких случаях это происходит:

- получена путем подачи заявлений на территории ДНР или при получении паспорта в Российской Федерации;

- подтверждение учетной записи было онлайн – через адрес электронной почты;

- к учетной записи может быть прикреплен номер оператора «Феникс» или самостоятельно добавлен российский мобильный номер телефона (не обязательно).

- Владелец такой подтвержденной записи не проходил личную идентификацию, - отмечает Анастасия Селиванова. - И при подаче любых заявлений на портале Госуслуг, заполнении анкеты он останавливается на шаге ввода телефона. Система требуется подтвердить российский номер телефона.

Это значит, что владелец такой учетной записи не может через Госуслуги подать заявление не только на обмен паспорта или оформление загранпаспорта, но и записаться на прием в Пенсионный фонд, МФЦ, подразделения МВД по вопросам миграции.

Депутат НС ДНР сообщила, что служба техподдержки Госуслуг написала ей, что сейчас решают проблему с требованием телефона в таких «ограниченных» подтвержденных учетных записях. Возможно, что в конце ноября-начале декабря вопрос будет решен.

ЧТО ДЕЛАТЬ

При этом Анастасия Селиванова советует, как перевести «ограниченную» подтвержденную учетную запись в «полноценную». Для этого обязательно необходим российский номер телефона, оформленный на паспорт РФ.

Вариант 1. Выехать в РФ и оформить банковскую карту. После этого пройти онлайн-подтверждение учетной записи через приложение банка.

Вариант 2. Выехать в РФ и пройти личную идентификацию в любом МФЦ РФ (предварительная запись на прием по телефону).

В МФЦ необходимо предъявить:

- российский мобильный номер телефона;

- паспорт РФ;

- СНИЛС (можно распечатать с сайта Пенсионного фонда);

- ваш email, к которому привязана подтвержденная учетная запись.

Кстати, на днях Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что по всему перечню услуг на портале Госуслуги еще предстоит поработать.

- Нужна корректировка ряда нормативных правовых актов в России. Эта работа сейчас ведется. Поэтому мы ожидаем уже конкретных результатов, чтобы граждане России, проживающие в Донбассе, имели полный перечень тех возможностей, тех услуг, которые предоставляются данным сайтом, – отметил Денис Пушилин.

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