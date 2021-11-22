Чем завещание в ДНР отличается от договора дарения недвижимости

Пожилые люди часто оказываются перед выбором между дарением и завещанием своей квартиры Фото: Евгения ГУСЕВА

В Министерстве юстиции Республики рассказали об оформлении завещания в ДНР. А также разъяснили, чем отличается договор дарения от завещания. Дарение и завещание - одни из самых востребованных форм безвозмездной передачи имущества в Республике.

- Договор дарения и завещание - это сделки. Разница состоит в том, что завещание - односторонняя сделка, которая не требует согласия второй стороны, а договор дарения - двусторонняя сделка, для которой необходимо согласие второй стороны. То есть, тот, кто дарит и тот, кто принимает этот дар, обязаны зафиксировать свою волю в документе подписями, - подчеркнула пресс-секретарь Минюста ДНР Ирина Сичкар.

В соответствии со ст. 1253 Гражданского кодекса ДНР завещание должно быть составлено в письменной форме и удостоверено нотариусом. Исключения составляют только завещания, которые приравниваются к нотариально удостоверенным, и завещание составленные в чрезвычайных обстоятельствах.

Договор дарения может быть заключен между сторонами как в устной, так и в письменной форме в зависимости от предмета совершаемой сделки.

До 1 января 2022 года договоры продажи недвижимости, дарения недвижимого имущества, ренты и пожизненного содержания с иждивением, предусматривающие отчуждение недвижимого имущества, договоры доверительного управления недвижимым имуществом подлежат обязательному нотариальному удостоверению и считаются заключенными с момента такого удостоверения, если иное не установлено законом.

КОГДА ПЕРЕХОДИТ ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ

- Право собственности по договору дарения недвижимого имущества переходит к одаряемому исключительно с момента проведения государственной регистрации, а не с момента нотариального удостоверения договора. Этим тоже отличает договор дарения от завещания, а именно: момент перехода права собственности, - отметила Ирина Сичкар.

По договору дарения право собственности переходит сразу после проведения государственной регистрации. По завещанию право собственности перейдет к наследнику только после смерти наследодателя, который составил завещание, и выдачи свидетельства о праве на наследство, которое также в обязательном порядке подлежит государственной регистрации.

Момент перехода права собственности в большинстве случаев становится определяющим фактором: заключить договор дарения или составить завещание. К сожалению, в группе риска часто оказываются лица пенсионного возраста. По незнанию и доверчивости они часто заключают договоры дарения, полагая, что квартира или другое недвижимое имущество все также останутся в их распоряжении до самой смерти.

- Но как только поставлены подписи под текстом договора и пройдена государственная регистрация – имущество вам больше не принадлежит, - предупреждает пожилых людей пресс-секретарь Минюста.

Завещание - менее рискованное действие. Завещатель остается полноправным собственником принадлежащего ему имущества, в том числе того, которое еще может появиться в будущем, до самой своей смерти.

При этом законом предусмотрена возможность завещателя в любое время и неограниченное количество раз изменить или отменить завещание в порядке, предусмотренном ст. 1259 ГК ДНР.

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ДОЛЯ В НАСЛЕДСТВЕ

Однако при составлении завещания необходимо учитывать право на обязательную долю в наследстве. Например, наследодатель умер, составив при жизни завещание, по которому оставляет квартиру своей дочери. Но у него осталась нетрудоспособная супруга, которую он не включил в завещание. Если бы не было завещания, то они бы с дочерью наследовали по ½ по закону, но так как оно есть – супруга получит в качестве обязательной доли только ¼ доли, то есть половину от причитающегося ей по закону.

Кроме того, весомым аргументом при выборе вида совершаемой сделки может стать и необходимый пакет документов. Примерный перечень документов для договора дарения:

1) документы, удостоверяющие личность дарителя и одаряемого;

2) регистрационные номера учетных карточек налогоплательщиков (налоговые номера) дарителя и одаряемого;

3) справка из органов ЖКХ, объединения совладельцев многоквартирных домов (ОСМД), управляющей компании или соответствующего органа местного самоуправления (местной администрации) для подтверждения количества зарегистрированных лиц;

4) разрешение (согласие) органа, осуществляющего функции опеки и попечительства в случае, если договор заключается при участии малолетних или несовершеннолетних лиц, а также лиц, над которыми установлена опека или попечительство;

5) наличие нотариально удостоверенного согласия одного из супругов, если объектом договора дарения является общее имущество супругов;

6) правоустанавливающие документы на объект дарения (договор купли-продажи, свидетельство о праве собственности, свидетельство о праве на наследство, государственный акт на земельный участок, решение суда и т.п.);

7) технический паспорт на объект дарения;

8) отчет об экспертной денежной оценке объекта дарения;

9) извлечение о государственной регистрации права собственности на недвижимое имущество;

10) информационная справка о зарегистрированных правах и их ограничениях (обременениях).

Для составления завещания список необходимых документов ограничивается лишь документом, подтверждающим личность завещателя и его регистрационным номером учетной карточки налогоплательщика (налоговый номер). Сведения о наследниках, исполнителях завещания, состава имущества и распределения его между наследниками, и иных завещательных распоряжений нотариус устанавливает со слов завещателя.

Составление завещания не отменяет обязанности наследника или наследников пройти всю процедуру оформления наследственных прав: собрать необходимый пакет документов, получить и зарегистрировать свидетельство о праве на наследство по аналогии с регистрацией того же договора дарения.

Разница в данном случае состоит в том, что для передачи имущества в дар дарителю необходимо самому при жизни собрать все документы для заключения договора дарения. При составлении завещания, в свою очередь, таких действий от завещателя не требуется, и эта обязанность возлагается уже на наследника или наследников после смерти завещателя.

- Эта возможность бывает весьма полезной на практике, когда у завещателя отсутствует правоустанавливающий документ на имущество, а время и средства на установление права собственности в судебном порядке отсутствуют, - объяснила Ирина Сичкар.

В этом случае завещателя также может реализовать свое право и составить завещание, однако необходимость в установлении факта или фактов тогда ляжет на наследника или наследников после открытия наследства.

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