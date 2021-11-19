Испытано на себе: Как жители ДНР оформляют российские документы детям

Как жители ДНР оформляют российские документы детям Фото: Иван МАКЕЕВ

Российские паспорта мы с женой получили до того, как у нас родилась дочь. После появления на свет малышки озадачились вопросом: если мы граждане России, как сделать так, чтобы в гражданство вступил наш ребенок, а если это происходит автоматически, то какой документ это подтверждает? Ведь помимо свидетельства о рождении образца Донецкой Народной Республики других документов у нее нет.

Комфортная система

Первым делом принялись изучать информацию об этом в интернете. Один из наших депутатов - Анастасия Селиванова - на своем сайте уделяет подобным вопросам должное внимание. Ее советы помогли и нам. Однако стоит понимать, что в современном мире правила могут меняться каждый день, а значит, всю информацию нужно дополнительно проверять.

Как выяснилось, вступление в гражданство Российской Федерации ребенка, который родился у родителей, уже имеющих российские паспорта, процесс достаточно незатруднительный. Для этого мы взяли с собой свидетельство о рождении, паспорта (российские и, на всякий случай, республиканские) и отправились в Таганрог к нотариусу. Записаться на прием можно заранее, но нам повезло и, на удивление, очереди перед нами не было. Нотариус минут за 15-20 заверил копию свидетельства о рождении. Опять же, на всякий случай, сделали несколько экземпляров. Стоимость услуги - 85 рублей за один экземпляр.

После нотариуса мы отправились в отдел по вопросам миграции - в Управление Министерства внутренних дел России. На прием можно записаться заранее, но и здесь нам повезло, очереди не было. Признаться, удивительно приходить в государственные учреждения и не заставать там огромную очередь или того хуже - списки на листах тетради, которые ведутся еще с ночи.

Уже в кабинете инспектор попросила нас предъявить следующие документы: свидетельство о рождении ребенка, простую и нотариально заверенную копию, наши паспорта и копии. Спустя 10-15 минут женщина с милой улыбкой отправила нас к начальнику. Тот поставил на нотариально заверенной копии штамп, на котором значилось: «Приобрела гражданство Российской Федерации».

- Родители! Поздравляю вас и вашу дочь со вступлением в гражданство, - сказал начальник, а мы и поверить не могли, что все запланированное удалось сделать всего за несколько часов.

Как жители ДНР оформляют российские документы детям

Сделать все за одну поездку не удастся

В гражданство ребенок вступил. Что дальше? Здесь все зависит от ваших желаний. Мы решили оформить ребенку СНИЛС и подать документы на заграничный паспорт. Однако, понимая, что для этого нужно больше времени, решили сделать это во время следующей поездки.

СНИЛС оформляется в отделениях Пенсионного фонда. Заграничный паспорт - в Управлении Министерства внутренних дел России. Однако, то и другое можно сделать в многофункциональных центрах (МФЦ). Мы выбрали последний вариант. Знакомые посоветовали записаться на прием заранее, чтобы не испытывать свою удачу. Сделать это можно по телефону или на официальном сайте учреждения.

Несколько дней подряд я заходил на сайт МФЦ, но свободных талонов на подходящий день и время не было. Иногда их не было вовсе. Позвонил другу в Россию. Тот посоветовал заходить на сайт после 12 часов ночи, так как иногда все талоны разбирают поздней ночью. Так и сделал. В итоге удалось выбрать подходящее время.

После этого занялись подготовкой документов. Для получения загранпаспорта детям необходимо предоставить:

- паспорт родителя и копии;

- свидетельство о рождении несовершеннолетнего (на русском языке или нотариально заверенный перевод) со штампом о наличии гражданства и копии;

- три фотографии несовершеннолетнего - 3.5 на 4.5 сантиметра на матовой бумаге;

- квитанция об уплате госпошлины (получить квитанцию можно на месте, а оплатить в ближайшем банке);

- заявление родителя о выдаче паспорта несовершеннолетнему в двух экземплярах (заполнить можно заранее или на месте).

Бывают и трудности

Со всем этим пакетом документов мы снова отправились в Таганрог. В многофункциональном центре девушка-специалист приняла документы, оформила и сразу выдала СНИЛС и помогла добавить российский номер на Госуслуги. Вся процедура заняла около 40 минут.

- Ожидайте. Срок ожидания - около трех месяцев. Если с документами будет что-то не так, мы вам сообщим, - сказала девушка и немного испугала нас формулировкой «что-то не так».

- Бывает и такое? Могут не подойти фото или заявление не так заполнено?

- Разное бывает. Помню, как-то одной семье из Донецка пришлось приезжать, чтобы переписать заявление.

Ждать - так ждать.

Оформить российские документы жители Республики могут не только в Таганроге, но и других городах и поселках. Многие ездят в село Покровское, недалеко от границы. Все учреждения там находятся неподалеку друг от друга, однако без предварительной записи лучше не ехать, так как в селе большой наплыв жителей Донбасса, желающих оформить документы. Перевозчики даже организовали специальные туры для дончан, которым нужно оформить документы в России. В среднем поездка в Покровское и обратно обходится около двух тысяч рублей.

Прописать в Донецке было нелегко

Перед тем, как поехать в Таганрог для подачи документов на заграничный паспорт, мы решили прописать ребенка в Донецке. Изначально я и подумать не мог, что этот процесс займет столько времени и нервов.

Оговорюсь сразу, можно взять талон на почте и прийти в Миграционную службу в назначенные день и время. Обычно, если берешь талон в начале месяца, то вызывают примерно через две недели. Но так как у нас уже была запись на прием в многофункциональный центр России, мы решили пройти по «живой очереди».

Чтобы прописать ребенка в ДНР, лучше заранее брать талоны

В первый раз под отделение Миграционной службы в одном из районов Донецка пришел в начале восьмого утра. Был двадцатым в списке и не прошел до конца дня. В следующий раз оказался под воротами около шести утра и был 9-м. Тоже документы не подал. В третий раз пришел в половине пятого, и повезло! Меня записали третьим. Первый в списке мужчина пришел в три часа ночи. В четыре часа подоспел еще один.

- А в начале пятого утра пришла бабушка со своим списком из 10 человек. Хотела всех записать. Мы сказали, что так не делается. Поругались! Она психанула и ушла! - рассказывает мужчина. - Мне за нее говорили уже, предупреждали. Приходит почти каждый день со своим списком. В нем фамилии людей, которые пообещали ей заплатить, если она займет очередь. Так ладно, если бы 1-2 человека. Но не 10 же! Это хорошо, что она не первая пришла, а то мы бы с вами уже 12-е и 13-е были. Сказала бы, что все ушли, а ее со списком оставили. Вот такой бизнес у людей.

Ровно в девять часов людей начали запускать в кабинеты. Нас с женой пригласили в 10 часов. Спустя 20 минут нашего ребенка зарегистрировали.

Вопрос - ответ

На своем сайте «passport-help.su» депутат Донецкой Народной Республики Анастасия Селиванова рассказывает о тонкостях оформления документов. На сайте можно найти конкретные алгоритмы, адреса, телефоны и ответы на интересующие вопросы. «Комсомолка» публикует три вопроса и ответа от депутата.

Должен ли присутствовать ребенок при оформлении загранпаспорта и его получении?

Зависит от того, сколько ребенку лет, а также от того, какой оформляется паспорт - старого или нового образца:

- до 14 лет, паспорт старого образца. Подать документы и забрать паспорт можно без ребенка;

- до 12 лет, паспорт нового образца. На подачу документов нужно идти с ребенком, чтобы сделали фотографию на паспорт. Забрать паспорт можно без ребенка;

- с 12 до 14 лет, паспорт нового образца. Подавать документы и забирать паспорт нужно вместе с ребенком. На подаче ребенка сфотографируют и снимут отпечатки пальцев, чтобы внести их в паспорт. На получении у ребенка повторно снимут отпечатки пальцев, чтобы сопоставить их с предыдущими и подтвердить личность владельца;

- с 14 до 18 лет, паспорт старого и нового образца. Ребенок должен присутствовать лично при подаче и получении документов, так как у него уже есть российский паспорт. Он имеет право самостоятельно подать документы и забрать паспорт.

Срок ожидания загранпаспорта?

Срок выдачи загранпаспорта - 3 месяца (при отсутствии регистрации на территории России). Получить готовый паспорт можно без предварительной записи.

Для получения готового загранпаспорта обязательно нужно иметь с собой российский паспорт, а для детей в возрасте до 14 лет - свидетельство о рождении, заверенное нотариусом Российской Федерации. На нем поставят штамп о получении загранпаспорта.

Какой загранпаспорт выбрать?

- Загранпаспорт старого образца (бумажный). Срок действия - 5 лет. Цена для детей до 14 лет - 1 000 рублей, старше 14 лет - 2 000 рублей.

- Загранпаспорт нового образца, содержащий электронный носитель. Срок действия - 10 лет. Цена для детей до 14 лет - 2 500 рублей, старше 14 лет - 5 000 рублей.

Рекомендую оформлять именно его детям с 11 лет. Благодаря десятилетнему сроку действия, он поможет вернуться вашему ребенку после подачи документов на гражданский паспорт России и в 14 лет, и в 20 лет.

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