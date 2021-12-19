В ДНР перевернулась маршрутка, пострадала 79-летняя женщина

Водитель микроавтобуса Volkswagen не справился с управлением на скользкой дороге. Фото: МВД ДНР

18 декабря произошло дорожно-транспортное происшествие на автодороге М-04 «Знаменка-Луганск-Изварино», на расстоянии 4 км от города Углегорск, вблизи поворота на поселок Савелевка. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.

- Водитель микроавтобуса Volkswagen не справился с управлением, что привело к опрокидыванию на бок. В микроавтобусе находилось 5 человек, в том числе ребенок. Они выбрались из автомобиля самостоятельно. Пострадала женщина 1942 года рождения, - говорится в сообщении.

Спасатели Государственного пожарно-спасательного отряда Дебальцево оказали доврачебную помощь пострадавшей и передали ее сотрудникам скорой медицинской помощи, женщина госпитализирована в учреждение здравоохранения.

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