В Макеевке на шахте «Калиновская Восточная» травмирован горнорабочий

Горноспасатели оказали неотложную медицинскую помощь пострадавшему. Фото: МЧС ДНР

18 декабря в поселке Калиново Советского района Макеевки на шахте «Калиновская Восточная» был травмирован 43-летний горнорабочий. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.

- Во время проведения работ в конвейерном ходке 6-й восточной лавы был травмирован лебедкой в височную область и потерял сознание горнорабочий 1978 года рождения, - говорится в сообщении.

Горноспасатели 3-го Государственного военизированного горноспасательного отряда Макеевки оказали неотложную медицинскую помощь пострадавшему и транспортировали его в учреждение здравоохранения города.

От МЧС ДНР привлекалась реанимационно-противошоковоя группа (РПГ).

Напомним шахта «Калиновская Восточная» является филиалом ГУП «Макеевуголь».

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