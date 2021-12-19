Украинские военные из 95-й бригады выпустили за минувшие сутки по Горловке 14 мин

Схема обстрелов территории ДНР 18 декабря. Фото: УНМ ДНР

Украинские военные за сутки выпустили по ДНР 14 мин калибром 82 мм. Об этом сегодня сообщило представительство Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Отмечается, что под ударом оказался район горловского поселка шахты имени Гагарина. Жертв среди мирных жителей и повреждений инфраструктуры не зафиксировано.

В предыдущие сутки ВСУ дважды открывали огонь по ДНР, также - на горловском направлении.

По информации Народной милиции ДНР обстрел Горловки вели украинские боевики из 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады, которой командует Максим Миргородский.

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