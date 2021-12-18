Погода в Донецке: 19 декабря будет облачно, ожидается дождь со снегом

С этого дня приходят вторые морозы - их еще называют Никольскими Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Завтра в столице Донецкой Народной Республики установится пасмурная погода - весь день небо над городом будет затянуто облаками. Вечером ожидается сильный дождь со снегом.

Утром столбики термометров за окном покажут -2…-1 градус по Цельсию, днем температура воздуха едва поднимется выше нулевой отметки.

Ветер юго-западный, с порывами воздушных масс до 7-8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 741-739 миллиметров ртутного столба.

19 декабря православная церковь чтит память святителя Николая. С этого дня приходят вторые морозы - их еще называют Никольскими. В народе говорили: «На Студеного Николу снегу навалит гору». Если на Николу теплело, ссылались на капризы поспешной зимы: «Привезли зиму на санях до Николы, вот тебе и жданная оттепель». Погода этого дня перекликается с погодой на весеннего Николу (22 мая): «Сколько дает Николин день снегу, столько будет травы на Николу вешнего».

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