Донецк
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаРоссийский паспортКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Донецк
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаРоссийский паспортКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Донецк
+1°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество18 декабря 2021 12:47

Более 400 человек пересекли линию разграничения под Донецком 17 декабря

Граждане воспользовались возможностью пройти через гуманитарный коридор на КПП «Еленовка»
Ирина ДМИТРИЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Контрольно-пропускной пункт «Еленовка» работает по понедельникам и пятницам. Фото: штаб «ООС»

Контрольно-пропускной пункт «Еленовка» работает по понедельникам и пятницам. Фото: штаб «ООС»

В пятницу, 17 декабря, линию разграничения под Донецком пересекли более 400 человек. В этот день была возобновлена работа гуманитарного коридора на контрольно-пропускном пункте «Еленовка». Об этом сообщили в Министерстве по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Донецкой Народной Республики.

- На территорию Республики с подконтрольной Киеву территории прибыли 259 человек и 53 транспортных средства, в обратную сторону выехали 158 человек и 37 автомобилей, - уточнили в ведомстве.

Напомним, гуманитарный коридор расположен к югу от Донецка. Выехать из Республики можно только с украинской пропиской, а для въезда обратно требуется разрешение от специального оперативного штаба.

Контрольно-пропускной пункт «Еленовка» работает по понедельникам и пятницам. Сейчас это единственный связующий путь между ДНР и подконтрольной Украине территорией. Работа других КПП на линии разграничения была приостановлена из-за угрозы распространения коронавируса.

Читайте также

В ДНР изменят график движения пассажирских поездов, следующих в направлении российской границы

Временные неудобства связаны с проведением ремонта железнодорожных путей (подробнее)