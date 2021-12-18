Число заболевших коронавирусом в ДНР возросло на 414 человек

За весь период пандемии коронавирусом в ДНР заболели 116 359 жителей Фото: Павел МАРТИНЧИК

За прошедшие сутки коронавирусом в ДНР заболели еще 414 человек, полностью победили болезнь и были сняты с учета 395 жителей Республики, а 43 больных скончались. Такие данные предоставили в пресс-службе Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики.

- За сутки провели 1093 лабораторных исследования, по результатам которых коронавирусная инфекция была обнаружена у 270 человек, а у 144 пациентов диагноз подтвердился по клинико-эпидемиологическим показателям, - рассказали в ведомстве.

В министерстве отметили, что медики также выявили за день 56 случаев пневмоний, в больницы госпитализировали 34 человека. Сейчас на лечении находятся 1035 пациентов с воспалением легких, из них 712 - на кислородной поддержке.

- За весь период пандемии коронавирусом в ДНР заболели 116 359 жителей. Из них прошли курс лечения и пошли на поправку 104 183 человека. 3 232 еще лечатся, а 8 944 пациента умерли от осложнений после COVID-19, - проинформировали в Минздраве.

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