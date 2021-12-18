Коронавирус в ЛНР унес жизни 7 жителей за сутки

Жертвами пандемии в Республике стали уже более 3 тысяч человек Фото: Олег ЗОЛОТО

За прошедшие сутки коронавирусной инфекцией заразились 25 жителей ЛНР, 7 человек скончались. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Луганской Народной Республики.

В это же время 34 пациента выписались из больниц после прохождения курса лечения и полного выздоровления.

- С момента начала пандемии в ЛНР были зафиксированы 21 219 случаев заражения жителей COVID-19. Из них 17 732 человека полностью победили болезнь, 457 больных продолжают лечиться, а 3 030 человек не смогли пережить осложнения от ковида и скончались, - рассказали медики.

Напомним, в Луганской Народной Республике наградили младший медперсонал, работающий с ковидными больными. Торжественная церемония прошла в столичном медуниверситете. Наиболее отличившимся работникам медицинской отрасли были вручены почетные грамоты, денежные премии и освященные иконы Луганской Божией Матери.

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