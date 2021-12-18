В Луганске наградили медиков, работающих с ковидными больными

Медработникам вручили почетные грамоты, денежные премии и освященные иконы Луганской Божией Матери. Фото: ЛИЦ

В Луганской Народной Республике наградили младший медперсонал, работающий с ковидными больными. Об этом сообщили в Луганском информационном центре.

Обращаясь к медикам, министр здравоохранения Республики Наталия Пащенко отметила, что их работа в условиях военных действий и мировой пандемии коронавируса является очень важной и ценной, так как возвращает людей к жизни.

- Те дни, годы боевых действий, которые мы с вами пережили, невозможно было бы пережить без вашего труда. Сегодня все мировое сообщество оценило медицинский труд из-за того несчастья, которое произошло со всем миром, из-за пандемии, которая постигла каждого жителя планеты, - подчеркнула она.

Сообщается, что в церемонии награждения также приняли участие ректор ЛГМУ Александр Торба и митрополит Луганский и Алчевский Пантелеймон. Медицинским коллективам Республики были вручены почетные грамоты, денежные премии и освященные иконы Луганской Божией Матери.

Читайте также

В Луганске прошел митинг памяти журналистов, погибших при освещении войны в Донбассе

Собравшиеся минутой молчания почтили память погибших представителей СМИ (подробнее)