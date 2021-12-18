Жителям прифронтовых сел ДНР помогли пройти вакцинацию в Тельманово

Проконсультироваться с медиками и сделать бесплатную прививку от ковида смогли 50 человек. Фото: oddr.info

Активисты общественного движения «Донецкая Республика» организовали для жителей прифронтовых сел ДНР централизованный подвоз в поликлинику Тельманово для проведения вакцинации от COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

- Большой комфортабельный автобус 17 декабря объехал поселки и села Тельмановского района и доставил всех желающих в поликлинику на вакцинацию, - рассказали там.

Уточняется, что сделать прививку без очереди смогли 50 жителей из прифронтовых сел Луково, Николаевка, Таврическое, Григорьевка, Шевченко и Запорожец.

Как отметил главврач больницы Владимир Таран, эта прививочная кампания стала уже второй по счету в районе. В прошлый раз медикам пришлось самим ездить по населенным пунктам, что оказалось не совсем удобным.

- То, что сегодня людей привезли вакцинироваться - просто замечательно. Ведь здоровье - это самое важное, а жители прифронтовых районов это понимают, как никто другой. Отдельное спасибо за подвоз людей, ведь многие жители прифронтовой территории - люди пожилые, и самим им добираться общественным транспортом уже не под силу, - признательна за помощь жительница Тельманово Галина Коссе.

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