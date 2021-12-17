Погода в Донецке: 18 декабря будет облачно, ожидается снег

С этого времени дороги становятся скользкими Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Завтра в столице Донецкой Народной Республики установится облачная погода, которая продержится весь день. Ночью пойдет снег, ближе к утру он ослабнет, а к обеду и вовсе прекратится.

Утром температурный фон составит 0…+1 градус тепла, днем показатели останутся такими же.

Ветер преимущественно северо-западный, со скоростью воздушных масс до 4-5 метров в секунду. Атмосферное давление составит 743-745 миллиметров ртутного столба.

18 декабря в народе отмечают день памяти преподобного Саввы Освященного. Продолжаются Варваринские морозы. В давние времена говорили так: «Савва стелет, Савва гвозди острит, Савва путь засалит». Это значит, что дороги становились скользкими. В этот день обычно еще следили за дымом: если он вился столбом - быть морозу, а если его прибивало к земле - то ждали снега. Если же на Савву дул сильный ветер, то такую же погоду прочили на весь оставшийся месяц.

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