Новый год в Донецке – 2022: сколько будем отдыхать

Глава ДНР установил выходные дни (архивное фото) Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин своим распоряжением №500 установил выходные дни на Новый год в Донецке – 2022.

Согласно документу, 4, 5, 6 и 8 января 2022 года являются выходными днями в Республике для работников, которым установлена пятидневная и шестидневная рабочая неделя.

31 декабря и 3 января были объявлены выходными ранее.

9 января – воскресенье, то есть – календарный выходной.

Кроме этого, установлены выходные дни и на май 2022 года. Выходные установлены на 3 и 10 мая 2022 – после майских праздников и между Днем Победы и Днем Республики.

Также для сотрудников организаций, работающих на пятидневке поручено перенести рабочий день с понедельника 7 марта на субботу 5 марта 2022 года.

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