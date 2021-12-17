ВСУ атаковали окраины Горловки с беспилотника

Украинские военные все чаще используют дроны в боевых целях. Фото: штаб «ООС»

Украинские силовики снова атаковали окрестности Горловки с беспилотника, сбросив боеприпас на пожарно-спасательную часть, расположенную в поселке Гольмовский на севере города. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Донецкой Народной Республики.

Уточняется, что инцидент произошел сегодня днем. Снаряд чудом не задел здание спасательной службы.

- В 15.20 на расстоянии шести метров от фасада 43-й пожарно-спасательной части Государственного пожарно-спасательного отряда Горловки МЧС ДНР вооруженные формирования Украины осуществили сброс боеприпаса с беспилотного летательного аппарата, - рассказали в ведомстве.

На данный момент известно, что в результате атаки было повреждено остекление в гараже спасательной части. Личный состав караула при этом не пострадал.

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