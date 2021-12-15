В Донбассе украинские боевики препятствовали работе ОБСЕ в окрестностях Попасной

Украинские боевики препятствовали работе ОБСЕ в окрестностях Попасной. Фото: СММ ОБСЕ

Украинские боевики применяли средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для препятствования работе беспилотников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в окрестностях Попасной. Об этом сегодня сообщила пресс-служба управления Народной милиции ЛНР.

- В районе Попасной мобильная группа 20-го батальона РЭБ с помощью станции «Буковель-АД» осуществляла подавление сигналов каналов управления беспилотниками миссии ОБСЕ для недопущения вскрытия наблюдателями размещенной в указанном районе военной техники, - говорится в сообщении.

Этот факт подтверждается отчетом миссии за 14 декабря.

Напомним, что в Донбассе действует пакет дополнительных мер усиления и контроля режима прекращения огня. Документ запрещает применять любое оружие, стягивать военную технику, проводить диверсии, укреплять боевые позиции и запускать беспилотники.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Известный командир ополчения Виталий Киселев: На юге Донбасса украинские военные из 128-й бригады «засветили» французский гранатомет, которым можно пробивать до двух метров бетона

Ведущий проекта «Путь Визенталь» рассказал «Комсомолке» о том, чем страны НАТО вооружили ВСУ (подробнее)