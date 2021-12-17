В Луганске из реки достали три трупа

Тела обнаруженных людей передали сотрудникам полиции. Фото: МЧС ЛНР

Работники аварийно-спасательной части города Луганск извлекли на поверхность реки Лугань три трупа. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий Луганской Народной Республики.

Уточняется, что об обнаружении двух утонувших людей в спасательную службу сообщил сотрудник полиции. Прибывшие на место происшествия работники МЧС с помощью веревки и багра вытащили из воды тела погибших.

Среди них оказалась пожилая 84-летняя пенсионерка. Второй труп, обнаруженный недалеко от нее, принадлежал 54-летнему мужчине.

- Последний с октября 2021 года числился, как без вести пропавший, - рассказали в ведомстве.

Причины гибели людей сейчас выясняет полиция.

Похожий случай был зафиксирован также в Славяносербском районе Республики. Из той же самой реки Лугань спасатели подняли тело еще одной женщины. Установлено, что погибшая часто злоупотребляла алкоголем и в день смерти была пьяна. Рассорившись с сыном, она отправилась домой. Но переходя по пути мост через реку, женщина не удержалась на ногах, упала в воду и утонула.

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