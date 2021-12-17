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Общество17 декабря 2021 10:59

В ДНР второй год не могут завершить ремонт на 20 объектах из-за отсутствия документации

Ситуацию взял под личный контроль Глава Республики Денис Пушилин
Ирина ДМИТРИЕВА
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В Минстрое предложили перенести восстановление домов на 2022 год и начать работы с наступлением теплого времени года

В Минстрое предложили перенести восстановление домов на 2022 год и начать работы с наступлением теплого времени года

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2020 году в Донецкой Народной Республике были предусмотрены строительно-монтажные работы на 97 объектах жилищного фонда и социальной сферы. Однако спустя почти два года ремонт закончили не на всех из них. На это обратил внимание Глава ДНР Денис Пушилин во время совещания с руководителями городских и районных администраций Республики.

- С 2020 года остаются объекты, где не выполнены работы. Из 97 объектов только по 77 работы выполнены на 100 процентов, - подчеркнул он.

Как пояснил в ответ временно исполняющий обязанности министра строительства и ЖКХ Владимир Ярошевский, ремонтные работы не были завершены из-за отсутствия проектно-сметной документации и дополнительной экспертизы. И предложил перенести восстановление 13 объектов на 2022 год, начав его с наступлением теплого времени года.

Данный вопрос Глава ДНР Денис Пушилин взял под личный контроль и поручил Правительству подготовить проектно-сметную документацию, а министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики - представить план по восстановительным работам до 25 декабря. Закончить их планируют к 1 августа 2022 года.

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