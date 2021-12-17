В Донецке грабитель устроил стрельбу в магазине

Преступник был убит при задержании Фото: Артем КИЛЬКИН

Вчера вечером в Донецке произошло вооруженное нападение на магазин, расположенный на улице Куйбышева, 144. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Донецкой Народной Республики.

В правоохранительном ведомстве заявили, что мужчина, совершивший преступление, был в неадекватном состоянии и зашел в магазин с целью поживиться.

- Он потребовал деньги, открыл хаотичную стрельбу, ранил одного из продавцов и скрылся. Женщина успела нажать тревожную кнопку, - рассказали в МВД.

Спустя несколько минут на объект прибыл наряд охраны. Пострадавшую женщину госпитализировали, а к поимке преступника подключили местные наряды полиции. Правонарушителя поймали по горячим следам, но при задержании он оказал сопротивление полиции.

- Предложили мужчине сложить оружие и сдаться, однако он привел автомат в боевую готовность. Полицейские произвели предупредительный выстрел в воздух. Злоумышленник направил оружие в их сторону. Согласно Закону ДНР «О полиции», к нему было применено огнестрельное оружие. Мужчина скончался до приезда медиков, - сообщили стражи порядка.

Полицейским удалось установить личность преступника. Им оказался безработный 50-летний дончанин, который давно злоупотреблял алкоголем. Его автомат нигде не был зарегистрирован и имеет поврежденный серийный номер.

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