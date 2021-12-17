В ДНР для детей из прифронтовых районов подготовили сюрприз к Новому году

Такие мероприятия являются настоящей отдушиной для молодого поколения, подрастающего в условиях войны. Фото: ОД «Донецкая Республика»

Несмотря на все трудности, для детей из прифронтовых районов в ДНР общественники устроят новогоднюю сказку. Ведь такие мероприятия являются настоящей отдушиной для молодого поколения, подрастающего в условиях войны.

С 15 по 20 декабря для детворы проведут благотворительную акцию «Новогодний экспресс», приуроченную ко Дню Святого Николая. Об этом сообщили в пресс-службе общественного движения «Донецкая Республика».

- В прифронтовой зоне проживает 16500 детей. Мы очень хотим порадовать их новогодними подарками, представлениями. Мы хотим, чтобы дети почувствовали волшебство и магию этого чудесного праздника, - рассказали в организации.

Известно, что талантливые активисты движения порадуют детей своими творческими номерами и поздравлениями от Деда Мороза со Снегурочкой, а также сладкими подарками и фруктами. Первым общественники уже посетили с предновогодними утренниками прифронтовой город Углегорск.

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