В ЛНР вынесли приговор двум пособникам украинских спецслужб, пытавшимся похитить жителя Луганска

Пособники СБУ незаконно пробрались в ЛНР и пытались похитить жителя Луганска Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В Луганской Народной Республике вынесли приговор двум пособникам службы безопасности Украины, которые пытались похитить жителя Луганска. Об этом сообщили в генеральной прокуратуре ЛНР.

- Верховный Суд ЛНР приговорил двух пособников СБУ, пытавшихся похитить жителя Луганска, к 17 и 16 годам лишения свободы, а также к штрафам и конфискации всего имущества, - говорится в сообщении.

Отмечается, что подсудимые незаконно пересекли государственную границу ЛНР и прибыли на автомобильную стоянку в Луганске, откуда забрали автомобиль с огнестрельным оружием и боеприпасами.

- Затем мужчины приехали по одному из адресов столицы Республики для похищения проживающего там луганчанина и ожидали дальнейших указаний от сотрудников украинской спецслужбы. Однако не смогли довести преступление до конца, так как были задержаны сотрудниками полиции, - рассказали в Генпрокуратуре ЛНР.

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