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Политика16 декабря 2021 6:38

На Алчевском меткомбинате полностью погасили задолженность по зарплате действующим и бывшим сотрудникам

На это «Южный горно-металлургический комплекс» инвестировал большое количество средств
Павел ХАНАРИН
Павел ХАНАРИН
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Евгений Юрченко. Фото: ЛИЦ

Евгений Юрченко. Фото: ЛИЦ

Действующим и бывшим сотрудникам Алчевского металлургического комбината полностью погасили задолженность по заработной плате. Об этом сообщил инвестор предприятия, генеральный директор «Южного горно-металлургического комплекса» Евгений Юрченко.

- На сегодняшний день нет никаких задолженностей не только перед работниками предприятия, но даже перед теми, кто покинул предприятие много месяцев назад, - сообщил он.

Юрченко рассказал, что на сегодняшний день «Южный горно-металлургический комплекс» вкладывает большие инвестиции для развития Алчевского меткомбината.

- Вся прибыль комбината идет на его восстановление, модернизацию и повышение заработной платы рабочим. Мы это делаем для того, чтобы люди возвращались назад, чтобы они наблюдали устойчивый рост заработной платы и, самое главное, устойчивый рост производства, - заявил Евгений Юрченко.

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