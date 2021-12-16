На Алчевском меткомбинате полностью погасили задолженность по зарплате действующим и бывшим сотрудникам

Евгений Юрченко. Фото: ЛИЦ

Действующим и бывшим сотрудникам Алчевского металлургического комбината полностью погасили задолженность по заработной плате. Об этом сообщил инвестор предприятия, генеральный директор «Южного горно-металлургического комплекса» Евгений Юрченко.

- На сегодняшний день нет никаких задолженностей не только перед работниками предприятия, но даже перед теми, кто покинул предприятие много месяцев назад, - сообщил он.

Юрченко рассказал, что на сегодняшний день «Южный горно-металлургический комплекс» вкладывает большие инвестиции для развития Алчевского меткомбината.

- Вся прибыль комбината идет на его восстановление, модернизацию и повышение заработной платы рабочим. Мы это делаем для того, чтобы люди возвращались назад, чтобы они наблюдали устойчивый рост заработной платы и, самое главное, устойчивый рост производства, - заявил Евгений Юрченко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Директор «Феникса» рассказал, почему в ДНР проблемы со связью

Николай Хардиков сделал заявление (подробнее)