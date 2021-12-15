16 декабря в Донецке будет сплошная облачность, + 3 градуса Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В Донецке и Донецкой Народной Республике 16 декабря будет сплошная облачность. Без осадков. Температура воздуха будет колебаться от одного градуса тепла до трех градусов тепла.

В течение суток ветер будет дуть северо-восточном направлении. Скорость воздушных масс составит от 7 до 12 метров в секунду.

6 декабря почитается память преподобного Иоанна Молчальника. В народе этот день называли Днем Мировой Немоты и советовали как можно меньше болтать и рассказывать о себе, чтобы избежать нелепостей и слухов. Для этого дня есть интересная примета: если снег падает на талую землю, то людям трудно жить будет, а на мерзлую - легче. Если в этот день ветер дул с севера, то считалось, что быть большим морозам.

По прогнозам синоптиков, 17 декабря в Донецке и ДНР немного похолодает и пойдет дождь.

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