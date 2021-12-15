В Снежном почтили память погибших в Донбассе журналистов

В Снежном почтили память погибших журналистов. Фото: администрация города Снежное

15 декабря в Снежном в школе № 11 имени Андрея Стенина состоялось мероприятие ко Дню памяти погибших при исполнении профессиональных обязанностей журналистов.

Ученики рассказали стихотворения об опасной и трудной работе представителей этой профессии. Присутствующие минутой молчания почтили память фотокорреспондента МИА «Россия сегодня» Андрея Стенина, оператора «Первого канала» Анатолия Кляна, звукооператора и корреспондента ВГТРК Антона Волошина и Игоря Корнелюка и других.

- Наш долг - помнить отвагу и мужество людей, которые ценой собственной жизни показывали всему миру, что на самом деле происходило на нашей Родине, - сказал глава администрации города Снежное Александр Скворцов.

В музейной комнате им. Стенина собравшиеся почтить память погибших журналистов возложили цветы к бюсту российского фотокорреспондента.

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