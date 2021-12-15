В Донбассе командиры ВСУ заставляют солдат скидываться для покупки камер видеонаблюдения

Командиры ВСУ заставляют солдат скидываться для покупки камер видеонаблюдения. Фото: штаб «ООС»

В Донбассе командование одной из бригад ВСУ принудительно собирает деньги с военнослужащих для закупки новых камер видеонаблюдения взамен пришедших в негодность. Об этом сегодня сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Он рассказал, что украинские боевики для безопасной корректировки огня активно используют выносные камеры видеонаблюдения. Таким образом, они пытаются защищаться от ответного огня бойцов Республики.

- В результате наплевательского отношения боевиков 30-й бригады ВСУ к выданному имуществу имеющиеся камеры пришли в негодность. По данным наших источников, в 30-й бригаде проводится принудительный сбор денег для закупки средств видеонаблюдения - по 2 000 гривен с каждого военнослужащего, - сообщил Иван Филипоненко.

В связи с участившимися поборами украинские военные недовольны своим командованием.

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