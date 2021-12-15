Министр информации ДНР: Журналистские материалы о событиях в Донбассе могут стать доказательствами в судах по преступлениям Украины

Жители Донбасса требуют от мирового сообщества объективного расследования крушения малазийского «Боинга» Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Министерство информации ДНР регулярно получает запросы на видеосюжеты и фотографии, свидетельствующие о военных преступлениях Украины в Донбассе. Их прилагают к искам в международные суды. Об этом сегодня сообщил журналистам руководитель Министерства информации Республики Игорь Антипов.

- Да, обращаются к нам постоянно за сюжетами, за фотоматериалами. Эти материалы прилагаются к искам, которые подаются. В общем-то, я думаю, что это будет доказательством при рассмотрении в суде, - рассказал министр о приобщении журналистских работ к искам в Европейский суд по правам человека и Международный уголовный суд.

Игорь Антипов уверен, подлинность журналистских материалов не вызывает сомнения у широкой общественности, в том числе за рубежом.

Напомним, что за время вооруженного конфликта на Донбассе в Европейский суд по правам человека и Международный уголовный суд направлены тысячи исков от пострадавших в результате агрессии Украины.

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