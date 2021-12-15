В Луганске прошел митинг памяти журналистов, погибших при освещении войны в Донбассе. Фото: ЛИЦ

В Луганске жители возложили цветы к установленному у Дома правительства Республики памятному знаку в честь журналистов, погибших при освещении событий в Донбассе. Об этом передает ЛИЦ.

Собравшиеся минутой молчания почтили память погибших представителей СМИ.

- В страшные годы войны у нас практически все профессии стали военными: врача, учителя, сталевара, шахтера и, конечно, журналиста – людей, которые всегда на передовой. Но опасность заключается еще и в том, что наш враг - безжалостный, беспощадный, подлый - боится слова правды, и поэтому бьет в эту цель. Правда, которую доносят журналисты, для него страшнее оружия, потому что «майдан» и весь их режим основан на лжи. И, к сожалению, жилетки с пометкой «Пресса», которые должны защищать журналистов, превратились в мишени. Они стреляют по правде, они пытаются задушить правду на линии фронта, у себя в тылу, не понимая, что правду не убить, и слово правды все равно победит, - сказал депутат Народного Совета ЛНР Юрий Юров.

День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей, учрежден в 1991 году по решению Союза журналистов России и отмечается 15 декабря.

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