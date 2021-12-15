В Донецке отреставрировали стелу «Россия»

Впервые артобъект в форме сердца в цветах российского триколора был установлен в марте 2016 года. Фото: ОД «ДР»

В Донецке в сквере Первомайском, примыкающем к площади Ленина, появилась отреставрированная стела «Россия». Об этом сообщили в пресс-службе общественного движения «Донецкая Республика».

Впервые стела и фигура в форме сердца в цветах российского триколора были установлены в марте 2016 года. Со временем конструкции обветшали. На прошлой неделе коммунальщики забирали арт-объекты на реставрацию.

- Для нас этот объект имеет огромное значение, он стал любимым местом как для жителей Республики, так и гостей. Сюда приходят и молодежь, и люди старшего поколения как в минуты радости или торжества, так и для того, чтобы выразить солидарность с жителями нашей большой Родины - России, в трудные минуты испытаний, - рассказал сотрудник отдела по структурному развитию Центрального исполкома «Донецкая Республика» Илья Яковенко.

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