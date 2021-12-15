В Луганске крупное ДТП: Травмы получили четыре человека, в том числе ребенок

В Луганске в ДТП получили травмы четыре человека, в том числе ребенок. Фото: ГАИ ЛНР

Сегодня, 15 декабря, в Луганске трое взрослых и ребенок получили травмы в результате столкновения автомобилей на улице Новокожевенная. Об этом сообщила пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий Луганской народной республики.

- В результате лобового столкновения автомобилей Mercedes-Benz Vito и УАЗ «Патриот» пострадало четыре человека, из которых один ребенок, - говорится в сообщении спасательного ведомства.

По его данным, всех пострадавших госпитализировали в Луганскую республиканскую клиническую больницу. У них переломы костей, ушибы и черепно-мозговые травмы.

Сообщается, что пострадавшего из автомобиля Mercedes-Benz Vito сотрудники аварийно-спасательной части Луганского государственного пожарно-спасательного отряда МЧС ЛНР освободили из «железной ловушки» с помощью специального гидравлического оборудования. Сотрудники МЧС выезжают с инспекторами ГАИ на самые резонансные аварии.

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