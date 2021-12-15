На колесе обозрение полностью остекленные кабинки с подогревом Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В Донецке новое колесо обозрения готово к пуску. Аттракцион установлен на месте старого в парке Щербакова.

- Спешу поделиться хорошей новостью. Завершились работы по подготовке к эксплуатации нового аттракциона «Колесо обозрения». Оно успешно прошло проверку всех систем специальной комиссией, - сообщил глава администрации города Донецка Алексей Кулемзин.

Новое колесо обозрения - это благотворительная помощь Донецку от неравнодушных жителей Ямало-Ненецкого автономного округа России. Они изготовили его на специализированном предприятии Свердловской области и доставили в столицу ДНР.

Колесо обозрения в Донецке (а оно единственное в городе) было демонтировано весной прошлого года из-за обрыва спицы. Аттракцион функционировал в парке им. Щербакова с 1982 года. Диаметр нового колеса обозрения 28,3 метра, а высота 31,5, тогда как у старого аттракциона диаметр составлял 24 метра, а высота - 27.

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