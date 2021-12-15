Украинские военные из гранатометов обстреляли Горловку

Украинские военные не соблюдают Минских соглашений. Фото: штаб «ООС»
Украинские военные один раз за сутки нарушили перемирие на линии соприкосновения с ДНР. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
- В зоне артобстрела оказался район горловского поселка Байрак, - говорится в сообщении представительства ДНР в СЦКК.
Противник применял автоматический гранатомет. Всего было произведено 29 выстрелов.
Сегодня утром украинские военные также обстреляли донецкий поселок Старомихайловка. Они выпустили четыре 82-миллиетровых мины и шесть боеприпасов из СПГ.
Сейчас в Донбассе формально действует пакет дополнительных мер усиления и контроля режима прекращения огня. Документ запрещает применять любое оружие, стягивать военную технику, проводить диверсии, укреплять боевые позиции и запускать беспилотники.
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