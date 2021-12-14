Погода в Донецке: 15 декабря будет облачно, ожидается мелкий дождь

С самого утра и до позднего вечера небо в столице ДНР будет скрыто за облаками Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

С самого утра и до позднего вечера небо в столице Донецкой Народной Республики будет укрыто облаками. Еще ночью может пойти мелкий дождь, который продолжится утром и завершится только ближе к обеду.

Утром температурный фон составит +2…+3 градуса тепла, днем столбики термометров покажут +4…+3 градуса по Цельсию.

Ветер северо-восточный, со скоростью воздушных масс до 3-4 метров в секунду. Атмосферное давление составит 749-750 миллиметров ртутного столба.

15 декабря в народе отмечают день пророка Аввакума. В давние времена люди наблюдали в этот день такую закономерность: если в середине декабря выпадало много снега, то летом был богатый урожай трав. Погоду на дальнейшее время в старину определяли также по ели: если ее сухие ветки сгибались - значит, быть метели, а если выравнивались - ждали ясной погоды. Если же в этот день шел дождь, то он продолжался еще 40 дней и неделю.

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