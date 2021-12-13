Гендиректор донецкого цирка «Космос» Юрий Кукузенко празднует 70-летие

Алексей Кулемзин (слева) от имени всех дончан поздравил Юрия Кукузенко. Фото: АГ Донецка

Сегодня генерального директора – художественного руководителя донецкого цирка «Космос» Юрия Кукузенко поздравил с 70-летним юбилеем глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

- 25 лет Юрий Николаевич является неизменным директором цирка. Талант опытного организатора, работоспособность, мудрость и высокий профессионализм помогли сохранить личный состав коллектива, который продолжают работать в сложных военных условиях, - написал на своей странице в соцсети мэр столицы.

Он отметил, что под руководством Кукузенко создаются красивые и зрелищные цирковые программы, организовываются праздники и фестивали циркового искусства, снискавшие восторженные отзывы благодарных зрителей не только нашей Республики, но и за ее пределами.

Алексей Кулемзин от имени всех дончан пожелал Юрию Кукузенко интересной и плодотворной работы, создания новых цирковых проектов, сплоченной команды единомышленников и верных друзей.

Юрий Кукузенко родился 12 декабря 1951 года в Донецке.

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