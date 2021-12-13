Новый год в Донецке 2022: Программа праздничных мероприятий на площади Ленина

Площадь Ленина в Донецке станет центром проведения праздничных мероприятий Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Праздничные мероприятия в Донецке на Новый год и Рождество 2022 пройдут с 24 декабря по 7 января. Об этом сообщает пресс-служба администрации Донецка.

- Праздничные мероприятия планируются во всех районах Донецка. Площадь Ленина с главной елкой столицы традиционно станет большой фотозоной для жителей и гостей города, там же в новогоднюю ночь пройдет дискотека под открытым небом и праздничный фейерверк, — сообщили в горадминистрации.

Площадь Ленина 24 декабря (пятница)

15:00-17:00 «Приключения у Новогодней елки» – театрализованная концертная программа с участием творческих коллективов города, Деда Мороза и Снегурочки.

«Новогодний бульвар» – ярмарка новогодних украшений и оригинальных подарков ручной работы, свежие кондитерские изделия и ароматная выпечка.

«Русский самовар» – угощение бесплатным чаем.

17:00-17:15 Торжественная церемония зажжения Главной елки Донецкой Народной Республики.

17:15-19:00 «Новогодний серпантин» – концертная программа.

19:00-21:00 «Золотой хит» – праздничная дискотека.

Новогодние народные гуляния 25-30 декабря (суббота-четверг)

11:00-13:00 «Новогодние сказки» – театрализованные конкурсно-развлекательные программы для детей.

13:00-15:00 «Новогодний бульвар» – свежие кондитерские изделия и ароматная выпечка, угощения для детей.

15:00-22:00 «Музыкальная феерия» (фоновая праздничная новогодняя музыка).

31 декабря (пятница) – 1 января (суббота)

20:00-22:00 «Музыкальная феерия» (фоновая праздничная новогодняя музыка).

22:00-02:00 «Волшебство Нового года» – традиционная всенародная праздничная дискотека под открытым небом.

00:00 Новогодний фейерверк.

Новогодние народные гуляния 2-5 января (воскресенье-среда)

11:00-13:00 «Музыкальная феерия» (фоновая праздничная новогодняя музыка).

13:00-17:00 «Новогодние сказки» – театрализованные конкурсно-развлекательные программы для детей.

17:00-22:00 «Музыкальная феерия» (фоновая праздничная новогодняя музыка).

Рождественские гуляния 7 января (пятница)

11:00-14:00 «Музыкальная феерия» (фоновая праздничная музыка).

14:00-19:00 «Рождественское чудо» – концертная программа, конкурсно-развлекательная программа.

«Рождественская ярмарка» – продажа оригинальных сувениров и украшений ручной работы, кондитерских изделий и ароматной выпечки.

19:00-22:00 «Музыкальная феерия» (фоновая праздничная музыка).

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