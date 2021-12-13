Новый год в Донецке 2022: Программа праздничных мероприятий на площади Ленина

Площадь Ленина в Донецке станет центром проведения праздничных мероприятий
Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
Праздничные мероприятия в Донецке на Новый год и Рождество 2022 пройдут с 24 декабря по 7 января. Об этом сообщает пресс-служба администрации Донецка.
- Праздничные мероприятия планируются во всех районах Донецка. Площадь Ленина с главной елкой столицы традиционно станет большой фотозоной для жителей и гостей города, там же в новогоднюю ночь пройдет дискотека под открытым небом и праздничный фейерверк, — сообщили в горадминистрации.
Площадь Ленина 24 декабря (пятница)
15:00-17:00 «Приключения у Новогодней елки» – театрализованная концертная программа с участием творческих коллективов города, Деда Мороза и Снегурочки.
«Новогодний бульвар» – ярмарка новогодних украшений и оригинальных подарков ручной работы, свежие кондитерские изделия и ароматная выпечка.
«Русский самовар» – угощение бесплатным чаем.
17:00-17:15 Торжественная церемония зажжения Главной елки Донецкой Народной Республики.
17:15-19:00 «Новогодний серпантин» – концертная программа.
19:00-21:00 «Золотой хит» – праздничная дискотека.
Новогодние народные гуляния 25-30 декабря (суббота-четверг)
11:00-13:00 «Новогодние сказки» – театрализованные конкурсно-развлекательные программы для детей.
13:00-15:00 «Новогодний бульвар» – свежие кондитерские изделия и ароматная выпечка, угощения для детей.
15:00-22:00 «Музыкальная феерия» (фоновая праздничная новогодняя музыка).
31 декабря (пятница) – 1 января (суббота)
20:00-22:00 «Музыкальная феерия» (фоновая праздничная новогодняя музыка).
22:00-02:00 «Волшебство Нового года» – традиционная всенародная праздничная дискотека под открытым небом.
00:00 Новогодний фейерверк.
Новогодние народные гуляния 2-5 января (воскресенье-среда)
11:00-13:00 «Музыкальная феерия» (фоновая праздничная новогодняя музыка).
13:00-17:00 «Новогодние сказки» – театрализованные конкурсно-развлекательные программы для детей.
17:00-22:00 «Музыкальная феерия» (фоновая праздничная новогодняя музыка).
Рождественские гуляния 7 января (пятница)
11:00-14:00 «Музыкальная феерия» (фоновая праздничная музыка).
14:00-19:00 «Рождественское чудо» – концертная программа, конкурсно-развлекательная программа.
«Рождественская ярмарка» – продажа оригинальных сувениров и украшений ручной работы, кондитерских изделий и ароматной выпечки.
19:00-22:00 «Музыкальная феерия» (фоновая праздничная музыка).
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