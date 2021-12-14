Студент из Ровеньков лишился пальцев на руке из-за взрыва гранаты

Пострадавшего госпитализировали в больницу Фото: Олег УКЛАДОВ

Восемнадцатилетний студент из Ровеньков лишился пальцев на руке и получил травмы лица в результате взрыва запала ручной гранаты. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС ЛНР.

В спасательной службе рассказали, что накануне днем в диспетчерскую службу города поступил звонок из больницы. Врачи заявили, что к ним поступил молодой парень с травматической ампутацией трех пальцев левой руки, рваной раной ладони, осколочным ранением лба и правой скулы.

Спасателям удалось выяснить, что пострадавший утром гулял со своей с собакой на окраине города. В какой-то момент парень увидел, что животное активно роет землю. В этом месте он нашел металлический предмет, внешне очень похожий на гранату, и принес его к себе гараж. При осмотре находки та взорвалась в руках.

- На крик и шум прибежала мать, которая находилась в доме. Женщина вызвала скорую помощь, которая госпитализировала пострадавшего в травматологическое отделение местной больницы, - рассказали в спасательной службе.

Там также напомнили, что при обнаружении подозрительного предмета, похожего на боеприпас, не стоит приближаться к нему, а необходимо обозначить это место подручными средствами и сообщить о нем в полицию или МЧС.

Читайте также

В Донецке пожарные спасли двухлетнего ребенка, запертого в квартире, в которой был включен газ

Происшествие случилось в Кировском районе столицы ДНР (подробнее)