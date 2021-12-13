В Донецке пожарные спасли двухлетнего ребенка, запертого в квартире, в которой был включен газ

Пожарные поднялись по лестнице и попали в квартиру через балкон. Фото: МЧС ЛНР

В воскресенье, 12 декабря, в Кировском районе столицы ДНР в девятиэтажном доме на улице Петровского пожарные спасли двухлетнего малыша. Он был заперт в квартире, в которой работала газовая плита. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.

- Спасатели Государственного пожарно-спасательного отряда Донецка через окно на балконе попали в квартиру на втором этаже. Внутри находился ребенок 2019 года рождения. Пожарные выключили работающую газовую плиту на кухне и открыли входные двери, - говорится в сообщении.

Напомним, что в этот же день в Киевском районе Донецка на проспекте Партизанский произошел взрыв газа пропан на газовой заправке. Пострадал оператор.

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