В Донецке взорвался газ на автозаправке, пострадал оператор

Пожарные оперативно прибыли к месту происшествия Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В воскресенье, 12 декабря, в Киевском районе столицы ДНР на проспекте Партизанский произошел взрыв газа пропан на газовой заправке – без последующего горения. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.

- Происшествие случилось на территории нефункционирующего ООО «Донецк АТП МОК». Взрывом разрушено строение операторской, пострадал оператор заправки - мужчина 1974 года рождения. Пострадавший от госпитализации отказался. Причина взрыва устанавливается, - говорится в сообщении.:

Для руководства проведением аварийно-спасательных и других неотложных работ от МЧС ДНР привлекалась оперативная группа Центра управления в кризисных ситуациях. Выезжали 2 спецмашины и 8 сотрудников.

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