Коронавирус в ДНР: За сутки из больниц выписались 789 пациентов

В Республике наблюдается планомерное снижение заболеваемости ковидом Фото: Михаил ФРОЛОВ

За прошедшие сутки на территории Донецкой Народной Республики были зафиксированы 608 новых случаев заражения и 48 летальных исходов от коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.

- Провели еще 1858 лабораторных исследований. Диагноз подтвердился у 500 человек, а у 108 жителей на наличие инфекции в организме указали клинико-эпидемиологические показатели, - рассказали врачи.

На сегодняшний день общее число подтвержденных случаев COVID-19 в ДНР составило 114769. Из них 8802 человека не смогли справиться с болезнью, а 102076 пациентам коронавирусных отделений удалось побороть ковид и выписаться из больниц после полного выздоровления.

Минздрав также сообщил, что за минувшие сутки на территории Республики были выявлены 55 заболевших пневмонией, госпитализация потребовалась 18 из них.

В данный момент в медучреждениях от пневмонии лечатся 1237 пациентов. Потребность в кислороде испытывают 789 из них.

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