Линию соприкосновения под Донецком в понедельник пересекли более 300 человек

Выехать из Республики через гуманитарный коридор можно только с украинской пропиской, а для въезда обратно необходимо разрешение межведомственного оперативного штаба. Фото: штаб «ООС»

В понедельник линию соприкосновения под Донецком пересекли более 300 человек. Они воспользовались возможностью пройти через гуманитарный коридор, организованный на контрольно-пропускном пункте «Новотроицкое - Еленовка». Об этом сообщили в Министерстве по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Донецкой Народной Республики.

- На территорию Республики проследовали 39 автомобилей и 161 человек, в обратную сторону выехали 146 граждан и 38 машин, - рассказали в ведомстве.

В МЧС также отметили, что 44 гражданина обратились к ним за помощью.

Напомним, гуманитарный коридор на КПП «Еленовка» работает по понедельникам и пятницам. Работа других пунктов пропуска на линии соприкосновения была приостановлена из-за угрозы распространения коронавируса.

Выехать из Республики через гумкоридор можно только с украинской пропиской, а при въезде обратно необходимо предварительно получить разрешение от межведомственного оперативного штаба по предупреждению завозу и распространения новой коронавирусной инфекции в ДНР.

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