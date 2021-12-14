Спортсмены ДНР привезли золото и серебро с соревнований в России

Сборная ДНР по волейболу стала серебряным призером чемпионата Краснодарского края. Фото: Минспорт ДНР

Мужская сборная Донецкой Народной Республики по волейболу впервые приняла участие в российских соревнованиях и сразу же завоевала победу, обойдя команды соперников из Сочи и Мостовского района. Ребята уступили только принимающей стороне и таким образом удостоились серебра в качестве награды. Об этом сообщили в Министерстве молодежи, спорта и туризма ДНР.

В ведомстве также отметили, что еще две золотых медали привезла домой воспитанница СДЮШОР №10 Елизавета Петрова, участвовавшая в первенстве Южного федерального округа среди юниоров и юношей по легкой атлетике в Краснодарском крае.

- В первый день соревнований Лиза завоевала золотую медаль в прыжке в длину, а во второй день золото в тройном прыжке, - рассказали в министерстве.

Как уточнили в Минспорте, девушка показала лучший результат среди огромного количества спортсменов - в Краснодар съехались более 500 спортсменов из различных городов и районов РФ.

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