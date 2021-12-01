Дикий заяц устроил забег на беговой дорожке донецкого стадиона «Олимпийский»

Заяц бежал по беговой дорожке, где обычно занимаются спортсмены Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На известном стадионе Донецка РСК «Олимпийский» помимо спортсменов держать себя в форме пытаются и животные. На днях в сеть попало видео, на котором дикий заяц стремительно бежит по беговой дорожке, а после решил отдохнуть между рядами.

Видеоролик с «тренировкой» разлетелся по социальным сетям и собрал тысячи просмотров. В комментариях появилось множество поводов для остроумных шуток. Одни предположили, что ушастый готовится представлять ДНР на Олимпийский играх. Другие посоветовали брать с него пример, потому что «даже заяц занимается спортом». А третьи надеются в шутку, что эти снимают продолжение известного мультфильма «Ну, погоди!». Только волк где-то запропастился.

Стоит отметить, что заяц на футбольном поле в центре Донецка не столько удивил пользователей соцсетей. Знающие ситуацию дончане утверждают, что животные поселились в районе стадиона уже давно. На саму спортивную площадку выбираются редко для поиска пищи или когда там малолюдно.

На «Донбасс Арене» пару лет назад были замечены не только зайцы, но даже лис. Не «Ну, погоди!», а «Колобка» в то время снять можно было.

Читайте также

Диких животных в ДНР становится больше. Кто опаснее - кабан, лиса или волк?

28 сентября - Всемирный день борьбы с бешенством (подробнее)