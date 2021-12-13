Погода в Донецке: 14 декабря будет пасмурно и до +4 градусов

В Донецке ожидается пасмурная погода Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

14 декабря в Донецке и Донецкой Народной Республике ожидается пасмурная погода. Без осадков. Температура воздуха утром 0…-1 градус. Днем – до 4 градусов тепла. Вечером 0…+1 градус. Восточный ветер будет дуть скоростью от 3 до 6 м/с. Порывами до 9 м/с.

В этот день Православная церковь чтит память святого Наума – одного из 12 малых пророков. В народе дату прозвали Наум Грамотник, Наумов день. Считалось, что если ветер северный, то грядет сильное похолодание. Если звезды на небе переливаются, то будет вьюга. Облака против ветра плывут – к похолоданию. Если месяц в рукавицах (с боковыми столбами), то ударит мороз, а если «на спинке лежит» – к потеплению.

По прогнозам синоптиков 15 декабря сохранится облачная погода. Ночью возможен небольшой дождь. Температура ночью +1…+2 градуса. Днем +5 градусов.

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