В Луганске 16 декабря пройдет ярмарка вакансий

Жители, ищущие работу, могут получить необходимую информацию о характере, режиме работы и условиях оплаты труда. Фото: РЦЗ

Ярмарка вакансий с участием представителей столичных предприятий, организаций и учреждений пройдет в Луганске 16 декабря. Об этом сообщили в Луганском территориальном отделении Республиканского центра занятости (РЦЗ).

- Ярмарка вакансий будет проходить по адресу: Луганск, улица 50-летия образования СССР, 22б (остановка транспорта «Донбасс»). Начало мероприятия – в 09:30, – говорится в сообщении.

Кстати, в Луганске 8 декабря уже прошла мини-ярмарка вакансий для работодателя ГКП «Центрожилком» с целью укомплектования предприятия необходимыми кадрами.

А на сайте РЦЗ размещена информация о наличии актуальных вакансий в территориальных отделениях центра занятости ЛНР.

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