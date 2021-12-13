Как жителям ДНР уложиться в отведенные сроки при обмене российского и республиканского паспорта в 20 и 45 лет

Документы на обмен паспорта ДНР нужно подать в течение 30 дней со дня рождения Фото: Дмитрий СТЕШИН

Депутат Народного Совета ДНР Анастасия Селиванова рассказала, что к ней часто обращаются жители Республики с просьбой разъяснить, как поступить при обмене паспорта в 20 и 45 лет.

- Вы – гражданин РФ, живущий в ДНР? Вам скоро исполняется 20 и 45 лет? Уверена, вы знаете, что ваши паспорта ДНР и РФ подлежат замене на следующий день после дня рождения. Некоторые думают, что паспортом, подлежащим замене, можно полноценно пользоваться еще 30 дней. Но это не совсем так, - написала на своей странице в соцсети Селиванова.

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Документы на обмен паспорта ДНР нужно подать в течение 30 дней со дня рождения. Штраф за просрочку – 102 рубля.

Пакет документов на обмен паспорта РФ необходимо подать в течение 90 дней со дня рождения. Штраф за просрочку – 2000 – 3000 рублей.

Подать документы на паспорт РФ можно в многофункциональные центры РФ (МФЦ) или в отделы внутренней миграции РФ (ОВМ) в любом городе России. Не обязательно подавать документы в том населенном пункте, где вы получали свой первый паспорт РФ.

Если у вас есть полноценная подтвержденная учетная запись на Госуслугах, вы можете подать заявление на обмен паспорта через этот портал. Подавать оригиналы документов в этом случае вы будете исключительно в МВД РФ.

- По паспорту ДНР, подлежащему замене, нельзя выехать из ДНР в Россию. Вас не пропустят на границе. Можно вернуться из России в ДНР и подать документы на обмен паспорта ДНР. Во всех остальных случаях у вас попросят предъявить действительный паспорт ДНР, - отметила депутат.

Аналогичная история с российским паспортом. По нему можно пересекать границу из ДНР в Россию и обратно, но есть нюанс. На границе РФ помимо российского паспорта нужно предъявить документ, подтверждающий регистрацию в ДНР. Например, паспорт ДНР, подлежащий замене, или временное удостоверение личности ДНР. Иначе из России вас не выпустят.

- Предположим, у вас нет загранпаспорта РФ. Вы едете в Россию по паспорту РФ, сдаете его на обмен. Новый паспорт будет готов через 30 дней. Ожидать его изготовления можно дома в ДНР. В течение 30 дней после дня рождения вас пропустят назад в ДНР по просроченному паспорту ДНР, - подчеркнула Селиванова.

ГДЕ ВЫХОД

И вот вам сообщают, что паспорт РФ готов. Но как выехать в РФ и забрать его? Ваш паспорт ДНР просрочен. Пограничники ДНР вас не пропустят в РФ. Можно было бы выехать по загранпаспорту РФ, но у вас его нет. И другого действительного паспорта у вас тоже нет.

- Выход один: подавать документы на обмен паспорта ДНР и ждать его изготовления. Из опыта моих подписчиков обмен паспорта ДНР может длиться от двух до шести месяцев. Все это время вы не сможете выехать в РФ, - разъяснила депутат.

Она рассказала об опыте некоторых своих подписчиков, которые приняли решение сначала обменять паспорт ДНР и несколько месяцев ждали его изготовления. Соответственно они не успели подать документы на обмен паспорта РФ в течение 90 дней.

- Сотрудники МВД РФ с пониманием отнеслись к ситуации. Вместо штрафа они предложили предъявить оригинал нового паспорта ДНР, а копию приложить к пакету документов. Со слов сотрудников, новый паспорт ДНР подтверждает проживание гражданина РФ за пределами России и наличие уважительных причин, которые не позволили ему вовремя обменять паспорт РФ. Но неизвестно отнесутся ли с таким же пониманием в вашем конкретном случае. Размер штрафа определяет уполномоченный инспектор МВД, - уточнила Анастасия Селиванова.

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