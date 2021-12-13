Запрещено распространять недостоверную информацию: Правительство ДНР определило правила поведения жителей при угрозе чрезвычайной ситуации

Главное не сеять панику и не мешать работе специалистов. Фото: МЧС ДНР

Правительство ДНР определило правила поведения граждан и организаций при введении режима повышенной готовности, чрезвычайной ситуации (ЧС) и при угрозе возникновения ЧС. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Правительства Республики.

Правила содержат 7 пунктов. Прежде всего, граждане и организации обязаны выполнять решения Правительства, госкомиссии по ЧС или должностных лиц, направленные на принятие мер по защите населения и территорий от ЧС.

- Поэтапно прописаны действия граждан и организаций с момента получения оповещения до оказания помощи пострадавшим, использования средств защиты и эвакуации из опасной зоны, - сказано в сообщении.

Правилами запрещено создавать условия, затрудняющие действия уполномоченных должностных лиц и работников общественного транспорта, заходить за ограждения зоны ЧС или иной опасной зоны. А также осуществлять действия, угрожающие безопасности своей и других людей, распространять заведомо недостоверную информацию об угрозе возникновения или возникновении ЧС.

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