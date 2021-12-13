В ДНР работникам бюджетной сферы повысят на четверть должностные оклады

Ожидается серьезная прибавка, ведь многие бюджетники уже давно сидят на «голых» окладах. Фото: МВД ДНР

Правительство ДНР одобрило внесение изменений в постановление Президиума Совета Министров ДНР от 18 апреля 2015 г. N 6-4 «Об оплате труда работников на основе Единой тарифной сетки разрядов и размеров должностных окладов (тарифных ставок) по оплате труда работников учреждений, предприятий, заведений и организаций отдельных отраслей бюджетной сферы».

С 1 января 2022 года в рамках поэтапного повышения заработной платы работников отдельных отраслей бюджетной сферы предусматривается повышение должностных окладов (тарифных ставок) работников отдельных отраслей бюджетной сферы на 25%.

Отмечается, что принятое Правительством решение направлено на сохранение кадрового состава учреждений, предприятий, заведений и организаций отдельных отраслей бюджетной сферы, привлечение к работе новых квалифицированных специалистов и повышение престижности труда в социально значимых отраслях Республики.

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