Украинская армия обстреляла поселок на юго-западе Донецка

Украинские военные снова открыли огонь по Донецку. Фото: Пресс-центр штаба «ООС»

Вооруженные формирования Украины сегодня обстреляли поселок шахты «Трудовская» на юго-западной окраине Донецка. Об этом сообщил глава администрации города Алексей Кулемзин.

- ВСУ в 10:40 начали обстреливать поселок шахты «Трудовская». Данных о разрушениях и пострадавших нет, - написал на своей странице в соцсети мэр столицы.

Напомним, что 10 декабря с украинского беспилотника был сброшен боеприпас на остановку общественного транспорта в поселке шахты «Трудовская». Он взорвался, когда двое саперов пытались обезвредить «бомбу». Военнослужащие ДНР погибли.

После этого наступило затишье. Украинские военные не обстреливали территорию ДНР в субботу и воскресенье. И вот снова огневые провокации.

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