Военнослужащий ДНР, получивший ранение при взрыве боеприпаса с украинского беспилотника, скончался в больнице

Военнослужащий пытался обезвредить боеприпас Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Утром 11 декабря в больнице скончался военнослужащий Народной милиции ДНР, который получил ранение от взрыва боеприпаса, сброшенного украинским беспилотником в посёлке шахты "Трудовская".

- Второй защитник нашей Республики, получивший ранения при взрыве, к большому сожалению, сегодня утром скончался в больнице. Выражаем соболезнования семьям и родственникам погибших героев, - говорится в сообщении оборонного ведомства Республики.

Напомним, что инцидент произошёл 10 декабря. Боеприпас приземлился в районе остановки общественного транспорта. Военнослужащий вместе с сослуживцем попытались обезвредить взрывчатку. Однако та сдетонировала. В результате один боец погиб на месте, а второго доставили в больницу с осколочными ранениями. Спасти его жизнь, увы, не удалось.

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