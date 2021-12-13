В Донецке на месте пожара в частном доме обнаружили тело неизвестного человека

Спасатели ДНР за сутки ликвидировали 7 пожаров. Фото: МЧС ДНР

Сегодня, 13 декабря, во время пожара в частном доме в Пролетарском районе столицы ДНР погиб неизвестный житель. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.

- Пожар возник в частном доме на улице Ногина. На месте возгорания обнаружено тело человека, анкетные данные и половая принадлежность устанавливаются, - говорится в сообщении.

От МЧС ДНР привлекались 3 спецмашины и 14 сотрудников.

Также сегодня произошел пожар на летней кухне частного домостроения по улице космонавта Комарова Центрально-Городского района Горловки. От огня и дыма пострадал мужчина 1996 года рождения, он госпитализирован.

Для тушения возгорания от МЧС ДНР привлекались 3 спецмашины и 11 сотрудников.

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